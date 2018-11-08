В ІС розповіли, що відбувається в "ЛДНР" напередодні "виборів"

У Донецьку та Луганську ширяться чутки, що за голосування на "виборах" українська влада буде позбавляти соцвиплат.

Російське окупаційне командування продовжує активно проводити роботу з підготовки до "виборів" ватажків "ДНР/ЛНР", які заплановані на 11 листопада 2018 року.

У зв'язку з цим окупаційна адміністрація РФ на тимчасово окупованих територіях посилила адміністративно-поліцейський і контррозвідувальний режим, пише на своїй сторінці у Facebook нардеп, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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"Особовий склад т. зв. силових структур "ДНР/ЛНР" переведений на посилений режим несення служби. Проводяться навчання для відпрацювання алгоритму у разі захоплення або нападу на виборчу дільницю, а також з "наведення ладу" в разі виникнення масових заворушень", - йдеться у повідомленні.

У "ДНР" і "ЛНР" серед різного роду колаборантів з числа працівників бюджетної сфери, дрібних і середніх чиновників окупаційних адміністрацій, колишніх правоохоронців, які перейшли на бік окупантів, значний резонанс викликав факт потрапляння списків "громадян "ДНР", які беруть участь в організації та проведенні "виборів" 11 листопада, в мережу.

"У Донецьку і в Луганську ширяться чутки, що за голосування на "виборах" українська влада будепозбавляти соцвиплат, а при спробі перетнути лінію розмежування будуть арештовувати. В окупаційній адміністрації і "МДБ" намагаються боротися з панічними чутками, але поки безуспішно", - зазначив Тимчук.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в тимчасово окупованому Донецьку бойовики чинять тиск на так званих бюджетників, пенсіонерів і студентів з метою забезпечити явку на псевдовиборах ватажка бойовиків терористичної організації "ДНР".