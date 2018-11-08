Місія ОБСЄ за добу зафіксувала на Донбасі близько 255 вибухів

На Донеччині спостерігачі місії зафіксували близько 115 вибухів, на Луганщині - 140.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували в Донецькій і Луганській областях близько 255 вибухів.

Про це йдеться у звіті місії з 19.30 6 листопада до 19.30 7 листопада, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, водночас зафіксувавши менше вибухів (близько 115 супроти орієнтовно 220 відповідно)", - йдеться у звіті.

Читайте такожСММ ОБСЄ помітила велике скупчення важкої техніки на п'яти полігонах на окупованому Донбасі

Зокрема, на Донеччині вогнева активність зафіксована в районі Гнутового, Світлодарська, Ясинуватої та Авдіївки.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню (у тому числі приблизно 140 вибухів), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли не було зафіксовано жодного вибуху", - заявили спостерігачі.

На Луганщині, серед іншого, порушення режиму тиші були зафіксовані в районі Щастя, населених пунктів Оріхове-Донецьке та Сміле.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували близько 220 вибухів у Донецькій області.