Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували близько 220 вибухів на Донеччині

Водночас, на Луганщині не зафіксовано жодного вибуху.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували близько 220 вибухів у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті з 19:30 5 листопада до 19:30 6 листопада, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, тимчасом зафіксувавши менше вибухів (приблизно 220), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 235 вибухів)", - йдеться у звіті.

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Зокрема, порушення зафіксовані в районі Донецької фільтрувальної станції, Світлодарську, Чермалика та Гнутового.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, тимчасом не зафіксувавши жодного вибуху, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (10 вибухів)", - повідомили спостерігачі.

Нагадаємо, за попередню добу, з 19:30 4 листопада до 19:30 5 листопада, спостерігачі ОБСЄ зафіксували 245 вибухів у Донецькій і Луганській областях.