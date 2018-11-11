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В окупованому бойовиками «ДНР» Донецьку у день псевдовиборів виникли проблеми з мобільним зв'язком

10:15, 11 листопада 2018
Війна
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляють «Новости Донбасса», посилаючись на інформацію від місцевих мешканців.

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У «міністерстві зв'язку ДНР», як зазначається, заявили, що зв'язок відсутній через пошкодження оптоволоконної лінії зв'язку між Донецьком і Луганськом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в псевдореспубликах в окремих районах Донецької та Луганської областей проходять так звані "вибори", де нібито обирають голів «ДНР» і «ЛНР», а також «депутатів парламенту».

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження у зв'язку з проведенням фейкових виборів на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей.

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Теги: #ДНР#вибори#Донбасс