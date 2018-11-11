В окупованому бойовиками «ДНР» Донецьку у день псевдовиборів виникли проблеми з мобільним зв'язком

У «мінзв'язку ДНР» заявили, що проблеми виникли через пошкодження оптоволоконної лінії між Донецьком та Луганськом.

На підконтрольній угрупованню «ДНР» території Донецької області відсутній зв'язок мобільного оператора Vodafone.

Про це повідомляють «Новости Донбасса», посилаючись на інформацію від місцевих мешканців.

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У «міністерстві зв'язку ДНР», як зазначається, заявили, що зв'язок відсутній через пошкодження оптоволоконної лінії зв'язку між Донецьком і Луганськом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в псевдореспубликах в окремих районах Донецької та Луганської областей проходять так звані "вибори", де нібито обирають голів «ДНР» і «ЛНР», а також «депутатів парламенту».

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження у зв'язку з проведенням фейкових виборів на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей.