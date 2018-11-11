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На окупованих територіях Донбасу почалися фейкові вибори

08:28, 11 листопада 2018
Війна
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомляють підконтрольні окупантам інформаційні ресурси. Так, на підконтрольних «ДНР» територіях відкрилися 408 виборчих дільниць. На територіях «ЛНР» - 316 дільниць.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада у псевдореспубліках в окремих районах Донецької та Луганської областей відбудуться так звані "вибори", де нібито виберуть очільників «ДНР» і «ЛНР», а також «депутатів парламенту».

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження у зв'язку з проведенням фейкових виборів на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей, запланованих на 11 листопада.

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Теги: #ЛНР#ДНР#Донбасс