На окупованих територіях Донбасу почалися фейкові вибори

На підконтрольних «ДНР» територіях відкрилися 408 "виборчих дільниць".

На окупованих бойовиками територіях Донбасу о 8 ранку відкрилися "виборчі дільниці".

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Про це повідомляють підконтрольні окупантам інформаційні ресурси. Так, на підконтрольних «ДНР» територіях відкрилися 408 виборчих дільниць. На територіях «ЛНР» - 316 дільниць.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада у псевдореспубліках в окремих районах Донецької та Луганської областей відбудуться так звані "вибори", де нібито виберуть очільників «ДНР» і «ЛНР», а також «депутатів парламенту».

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження у зв'язку з проведенням фейкових виборів на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей, запланованих на 11 листопада.