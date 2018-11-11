МінТОТ закликало українців на окупованому Донбасі не йти на «вибори»

У своєму зверненні міністерство просить утриматися від маніпуляцій Росії.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішнього переміщених осіб закликало громадян України на окупованому Донбасі не йти на «вибори» ватажків та «депутатів» самопроголошених республік.

У своєму зверненні міністерство просить утриматися від маніпуляцій Росії.

«МТОТ звертається з проханням до громадян України, які вимушені перебувати в окупації, утриматися від участі у нелегітимних виборах та просить не піддаватися маніпуляціям держави-агресора», — зазначили в повідомленні.

Також вказали, що сподіваються на «відданість цінностям демократичного світу», яка допоможе зробити громадянам вибір «на користь миру».

У своєму Twitter міністерство розмістило хештег з написом «не йди на вибори, обери мир».

📢 #МТОТ звертається з проханням до громадян України, які вимушені перебувати в окупації, утриматися від участі в нелегітимних виборах та не піддаватися маніпуляціям держави-агресора❗️#Не_йди_на_вибори_обери_мирhttps://t.co/VAbDtk0q2b — МТОТ (@mtot_gov_ua) November 10, 2018

О 7 ранку 11 листопада на окупованому Донбасі відкрилися дільниці для голосування за ватажків та «депутатів» самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».

Напередодні в окупованому Донецьку студентам «наполегливо рекомендували» взяти участь у незаконному «голосуванні» бойовиків, інакше «будуть проблеми».

Раніше глава Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що всіх організаторів виборів у самоназваних республіках на Донбасі 11 листопада притягнуть до кримінальної відповідальності.

Сполучені Штати закликали мешканців окупованої частини Донбасу бойкотувати так звані «вибори» в самоназваних «ДНР та «ЛНР», бо вони не відповідають Мінським угодам та українському законодавству.

Раніше представниця України у Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко повідомила, що Росії офіційно заявила, що визнає «вибори» у так званих «ДНР» та «ЛНР».

Водночас у Кремлі заявили, що визнають «вибори» на окупованому Донбасі «залежно від результату».

Незаконні «вибори» глав республік і депутатів так званих Народних рад у самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» відбудуться 11 листопада. Україна та низка країн Заходу відмовилася визнавати ці вибори.

За пост глави «ДНР» змагатимуться п’ять кандидатів — Денис Пушилін, Олена Шишкіна, Роман Храменков, Володимир Медведєв і Роман Евстифеев.

Раніше Росія пояснила «вибори» на окупованому Донбасі «вакуумом влади» після вбивства Захарченка.

Представник РФ у Радбезі ООН заявив, що обговорювати ситуацію на Донбасі потрібно з «представниками» так званих «ДНР» та «ЛНР» та запропонував запросити «главу Центрвиборчкому «ЛНР» Олену Кравченко. Але її виступ в Радбезі ООН підтримала тільки Росія, сім країн проголосували «проти», ще сім — утрималися.

Після вбивства Захарченка у так званій ДНР» призначили вибори «глави республіки» на 11 листопада 2018 року вибори. Тимчасовим виконувачем обов’язків ватажка «республіки» обрали Дениса Пушиліна. Він є представником так званої «ДНР» у контактній групі в Мінську та одночасно головою так званої «Народної ради ДНР».