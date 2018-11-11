Росія замість виконання Мінських угод проводить на Донбасі бутафорські "вибори" - Волкер

Так звані «народні республіки» не мають місця в Мінських угодах і є нелегітимними органами, підтримуваними російською військовою міццю, зазначив спецпредставник Держдепу США.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що Російська Федерація замість виконання Мінських угод дотує ватажків контрольованих нею бойовиків і проводить псевдовибори.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у мікроблозі Twitter з посиланням на Волкера.

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"Мета США на сході України - допомогти людям, про яких Росія твердить що дбає, і допомогти виконати зобов'язання, на які Росія погодилася. Ми хочемо допомогти Росії виконати обіцяне нею", - йдеться у повідомленні.

"Замість виконання Мінських угод і руху до миру в Україні, Росія дотує корумпованих "лідерів" Донбасу, навчає і оснащує незаконні збройні формування, закріплює статус-кво через бутафорські «вибори» і блокує дипломатичний прогрес", - наголосив Волкер.

"Так звані «народні республіки» не мають місця в Мінських угодах і є нелегітимними органами, підтримуваними російською військовою міццю, і створені Росією для управління українською територією, яку вона контролює силою", - заявив спецпредставник США.

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей сьогодні відбуваються так звані «позачергові вибори глав «ДНР» і «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».

Світова спільнота виступилf із засудженням псевдовиборів. У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що призначення «виборів» у так званих «ЛНР» і «ДНР» є порушенням Мінських домовленостей.

Також чинний голова Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо Міланезі і спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мартін Сайдік заявили, що так звані «вибори» не відповідають ні букві, ні духу Мінських угод.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов і голова СБУ Василь Грицак попередили про кримінальну відповідальність за організацію і проведення так званих «виборів» в ОРДЛО. Грицак заявив, що російська влада в Москві вже призначила нових ватажків для здійснення управління на окупованому Донбасі, а тепер хоче їх легітимізувати шляхом проведення так званих «виборів».

«Так званих глав «ДНР» і «ЛНР» вже призначено в Москві - це Пушилін і Пасічник», - наголосив Грицак. «Залишилося небагато - фактично надати видимість легітимності проведенню цього дійства на Донбасі», - додав він.

Також Грицак заявив, що в Москві вже визначили «результати» підтримки ватажків бойовиків і явки населення на псевдовиборах на окупованому Донбасі. За даними СБУ, «попередньо вже намалювали для «перемоги» Пушиліна в так званій «ДНР» 55%, Пасічника в «ЛНР» - 63%».