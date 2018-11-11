Волкер перерахував головні порушення Росією Мінських угод з 2014 року

Спецпредставник США нагадав, що Росія не припинила застосовувати озброєння, не відвела важке озброєння і іноземні озброєні групи зі сходу України, не роззброїла незаконні збройні формування, не звільнила усіх заручників, і не дозволила ОБСЄ спостерігати за ситуацією вздовж усього українського-російського кордону на Донбасі.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер перерахував головні порушення Російською Федерацією Мінських угод, починаючи з перших домовленостей, Мінського протоколу і Мінського меморандуму, погоджених у вересні 2014-го року.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у мікроблозі Twitter з посиланням на Волкера.

"Росія хибно твердить, що Україна не виконує Мінських угод. В реальності все навпаки", - заявив Волкер.

Він нагадав, що 5 вересня 2014 року у Мінську було погоджено Мінський протокол, 19 вересня 2014 року Мінський меморандум, а 12 лютого 2015 року - Комплекс заходів з виконання Мінських угод.

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"Росія не здійснила «негайного двостороннього припинення застосування зброї» на сході України (5 вересня 2014 року); або «припинення використання зброї» (19 вересня 2014 року); не здійснила «негайного і всебічного припинення вогню» на сході України (12 лютого 2015 року)", - наголосив спецпредставник США.

"Росія не припинила «використання всіх видів зброї і проведення наступальних операцій» (19 вересня 2014 р.) або не здійснила «виведення всіх важких озброєнь» (12 лютого 2015 р. і 29 вересня 2015 р.) зі східної України", - нагадав Волкер.

"Росія не вивела «всі іноземні озброєні групи» зі східної України (19 вересня 2014) або «не роззброїла незаконні збройні формування» (12 лютого 2015 року)", - підкреслив він.

"Росія не змогла «негайно звільнити всіх заручників та незаконно затриманих осіб» (5 вересня 2014 р.) і «звільнити і обміняти всіх заручників та незаконно затриманих» в Україні (12 лютого 2015 р.)", - наголосив Волкер.

"Росія не змогла «забезпечити постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні та контроль з боку ОБСЄ» або створити зону безпеки в прикордонних регіонах. (19 вересня 2014 р.)", - відзначив дипломат.

"Росія не змогла «вжити заходів для поліпшення гуманітарної ситуації на Донбасі» (5 вересня 2014 р.), або «гарантувати безпечний доступ, доставку, зберігання і розподіл гуманітарної допомоги нужденним» (12 лютого 2015 р.)", - наголосив спецпредставник США.