ЗМІ дізналися, як минули "вибори" в "ЛНР" (фото)

Співрозмовники ЗМІ розповіли, як проходив день псевдоголосування в захопленому гібридними військами РФ Луганську.

11 листопада бойовики зігнали так званих бюджетників на псевдовибори ватажка бойовиків терористичної організації "ЛНР", щоб показати високу явку.

"Моїй знайомій, яка працює в одному з університетів, сказали прийти проголосувати до 11:00 та надіслати фото з дільниці, інакше її звільнять. Вона пішла і зіпсувала бюлетень, мати там написала. Зрозуміло, що вже ясно – буде Пасічник (ватажок бойовиків, - ред.)", - сказав співрозмовник LIGA.net на правах анонімності.

За його словами, студентів вишів теж змусили з'явитися "в обов'язковому порядку", і вони могли піти на будь-яку виборчу дільницю, незалежно від місця прописки, оскільки були складені списки.

"У центрі було багато "поліції" та людей у військовій формі", - зазначив луганчанин Максим.

Інше джерело LIGA.net розповіло, що були організовані спеціально ярмарки на "дільницях". "Торгували яйцями, крупами, Ціни приблизно на 30% нижчі. Пропонували ще бонуси - рахунки 100 рублів мобільного оператора Лугаком. Деякі велися та йшли", - сказав він.

Луганчанин додав, що російські та місцеві канали знімали "правильну картинку". "Багато хто просто прийшов скупитися, а вони вже показували, яка висока явка. Зрозуміло, що все перебільшено в 3-4 рази", - додав він.

Місцевий житель уточнив, що станом на 12:00 в центрі міста біля ЗОШ № 20, де розташована "виборча дільниця, людей було небагато. "Звичайний день, натовпів людей я не бачив", - сказав Максим.

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За інформацією LIGA.net, після 14:00 на дільниці у ЗОШ № 9 вишикувалася черга. "Там багато дев'ятиповерхівок, в яких живуть більшість пенсіонерів. Їм сказали, що пенсію "відрубають". Українську не отримують, їм втрачати нічого", - додала лучанка Марина, ім'я якої змінено в цілях безпеки.

Зазначається, що з десяти опитаних LIGA.net луганчан голосувати пішли тільки двоє.

"Серед моїх знайомих ніхто не пішов. У бюджетників немає вибору й альтернативи. "Вибори" без вибору. Деякі звикли жити і бути "біля годівниці". А раптом щось звалиться їм зі столу", - додав співрозмовник.

Ще одна луганчанка, яка голосувала на псевдорефендумі в 2014 році, сказала: "Нікуди не ходила. Мені це 100 років не треба, хочу їхати в Україну, робити біометрику".

Вона додала, що напередодні фейкових виборів пенсіонерам заздалегідь видали пенсії.

"У тих, хто перетинав лінію розмежування у Станиці Луганській, бойовики запитували, чи голосували люди. Якщо ні, то вони погрожували. Після 16:00, коли стало темніти, місто практично спорожніло", - сказав Максим.

Місцевий житель додав, що ввечері проросійські найманці влаштували салют, що нібито показати "атмосферу свята".

Як повідомляв УНІАН, у самопроголошених «ДНР і «ЛНР» 11 листопада проходило голосування на так званих «виборах» «глав народних республік» і «депутатів народних рад». Міжнародна спільнота виступила із засудженням псевдовиборів.