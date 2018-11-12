Німеччина і Франція вважають незаконними фейкові "вибори" на Донбасі

Меркель і Макрон заявили, що так звані вибори в самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" йдуть врозріз із мінськими угодами, декларацією "нормандської четвірки", стандартами ОБСЄ та українським законом.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель (Angela Merkel) і президент Франції Емманюель Макрон назвали "вибори" в самопроголошених "Донецької народній республіці" і "Луганської народній республіці" ("ДНР" і "ЛНР") незаконними.

Про це вони заявили після зустрічі з президентом України Петром Порошенком в Парижі, пише DW.

"Так звані вибори підривають територіальну цілісність і суверенітет України", - заявили лідери, підкресливши, що цей захід суперечить мінським домовленостям і підписаній в лютому 2015 року декларації глав держав та урядів чотирьох країн "нормандського формату" - України, Росії, Німеччини та Франції.

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Муніципальні вибори в Донецькій та Луганській областях України повинні проводитися відповідно до стандартів ОБСЄ та українського законодавства, вказали Меркель і Макрон.

Вони також нагадали про відповідальність всіх сторін конфлікту в Східній Україні за повне дотримання мінських угод, режиму припинення вогню і домовленостей про відвід важких озброєнь. Європейські лідери твердо виступили в підтримку процесу обміну ув'язненими і звільнення політв'язнів до кінця 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, у самопроголошених «ДНР і «ЛНР» 11 листопада проходило голосування на так званих «виборах» «глав народних республік» і «депутатів народних рад».

Міжнародне співтовариство виступило із засудженням псевдовиборів.

У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що проведення «виборів» в ОРЛДО є порушенням Мінських домовленостей.

У МЗС підкреслили, що фейкові «вибори» на Донбасі не будуть визнані ні Україною, ні міжнародним співтовариством.