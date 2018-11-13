Прокуратура розпочала кримінальне провадження через псевдовибори в "ЛНР"

Наразі слідчими вже встановлені особи, які організували та брали участь у незаконних псевдовиборах.

За фактом організації та проведення окупаційною адміністрацією Російської Федерації на тимчасово окупованій території Луганщини так званих «чергових виборів голови ЛНР і депутатів народної ради ЛНР» розпочато кримінальне провадження.

Як повідомила прес-служба прокуратури Луганської області, провадження відкрито за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Слідчі вже встановили осіб, які безпосередньо організовували та фінансували проведення незаконних псевдовиборів та брали участь як «кандидати» на посади до псевдодержавних утворень, а також представників іноземних держав, які входили до складу спостерігачів.

«Організація та проведення чергових незаконних «виборів» призводить до продовження збройної агресії Російської Федерації, підтримки терористичної діяльності, внаслідок чого порушуються демократичні права громадян України», - наголошують в прокуратурі.

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Відповідно до санкції статей, фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

У прокуратурі нагадали, що 11 листопада окупаційна адміністрація та підконтрольні їй самопроголошені органи, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованій території Луганської області, організували та провели так звані «чергові вибори голови ЛНР і депутатів народної ради ЛНР».

Такі самі події відбулися і на окупованій території Донецької області.