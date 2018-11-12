У Путіна прокоментували "вибори" в "ЛДНР"

У Кремлі кажуть, що "з розумінням" ставляться до проведеного "голосування".

У Кремлі не знають, чи вітатиме президент РФ Володимир Путін переможців фейкових виборів в окупованих районах Донбасу, але "з розумінням" ставляться до проведеного "голосування".

Про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи має намір Путін привітати "переможців виборів на окупованому Донбасі".

"Мені про це нічого не відомо", - сказав Пєсков.

"Ми ставимося з розумінням до факту проведення цих виборів. Ви знаєте, що йдеться про дві республіки, які відторгнуті Україною й перебувають у стані абсолютного ембарго", - додав він.

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При цьому Пєсков знову заявив, що Мінські угоди нібито не виконуються українською стороною, а "в умовах небезпеки відновлення силового сценарію цим республікам нічого не залишається, окрім як самоорганізовуватися для забезпечення власного існування, життя та соціальних зобов'язань перед людьми, яких кинула їхня країна".

Як повідомляв УНІАН, у самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" 11 листопада проходили так звані "вибори" "глав республік" і "депутатів народних рад".

Міжнародне співтовариство виступило із засудженням псевдовиборів у ОРДЛО. В Європейському Союзі, США, Японії заявили, що їх проведення є порушенням Мінських домовленостей.

Президент України Петро Порошенко заявив, що фейкові вибори на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія понесе відповідальність за їх проведення.