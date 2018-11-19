Відомий терорист "ДНР" втік до Росії

Смекаліна внесено до "чорного списку" сайту "Миротворець".

"Депутат верховної ради "ДНР" Олександр Смекалін, якого раніше заарештували в окупованому Донецьку за критику ватажка терористів Дениса Пушиліна, втік до Росії.

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Про це сам Смекалін повідомив у ВКонтакте. "Живий і на волі! Дякую всім за підтримку. Боротьба триває, перебуваю на території РФ", - написав він у забороненій в Україні соцмережі.

Раніше в окупованому Донецьку зник відомий пропагандист, затятий прихильник "русской весны" Роман Манекін.