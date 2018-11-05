Пішов проти Пушиліна: у Донецьку зник затятий фанат "русской весны" (фото)

Манекін критикував ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна.

В окупованому Донецьку зник відомий пропагандист, затятий прихильник "русской весны" Роман Манекін.

Журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Twitter припустив, що Манекіна могли "загребти на підвал". "Утретє Манекіна вже на підвал загребли. Попередні рази ламали "герою Новоросії" ребра і ногу. Цікаво, що цього разу зламають?", - йдеться в його повідомленні.

В третій раз Манекина вже на підвал загребли. У попередні рази ламали "герою Новоросії" ребра і ногу. Цікаво, що на цей раз зламають?



Ось вже хто на повну насолоджується "русским миром" pic.twitter.com/yeSCnBIJjk — Денис Казанський (@den_kazansky) November 5, 2018

Раніше в соцмережах стали поширювати повідомлення нібито від оточення Манекіна про те, що він перестав виходити на зв'язок і його не змогли знайти вдома, передають "Новости Донбасса".

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Останній запис в соцмережах Манекін опублікував вранці 1 листопада. Останні два місяці він публікував записи в соцмережах, в яких критикував ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна і так звані вибори, які заплановані на 11 листопада.

Крім того, він склав інтернет-петицію зі зверненням до міжнародних організацій та Російської Федерації з вимогою скасувати "вибори" 11 листопада.

Манекіна пов'язують з колишнім "головою парламенту "ДНР" Андрієм Пургіним. У вересні 2015 року Пургіна відсторонили від посади; тоді новим "головою парламенту" став Пушилін.