"Парламент "ДНР" очолив колишній нардеп-комуніст (фото)
Головою "народної ради" другого скликання при угрупованні "ДНР" став Володимир Бідевка.
Володимир Бідевка родом із Макіївки Донецької області. Довгий час він був у Комуністичній партії України (її діяльність заборонена в Україні з 16 грудня 2015 року), передають "Новости Донбасса".
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З 2010 по 2012 рік був депутатом Донецької обласної ради від КПУ. Крім того, Бідевка був секретарем Донецького обкому партії і головним редактором газети "Комуніст Донбасу".
У 2012 році був обраний народним депутатом України від КПУ (№18 у списку). У 2013 році був координатором від КПУ акцій протесту проти видобутку сланцевого газу в Донецькій області.
У жовтні 2014 року висувався від Компартії у Верховну Раду України, але політсила до парламенту не пройшла. Після цього втік на підконтрольну "ДНР" територію, і 2 листопада 2014 року був обраний депутатом "народної ради ДНР" першого скликання від "Донецької республіки".
Як повідомляв УНІАН, у самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" 11 листопада проходило голосування на так званих "виборах" "глав народних республік" і "депутатів народних рад". Новим ватажком "ДНР" став Денис Пушилін.