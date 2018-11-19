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"Парламент "ДНР" очолив колишній нардеп-комуніст (фото)

13:19, 19 листопада 2018
Війна
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"Парламент "ДНР" очолив колишній нардеп КПУ / фото з ресурсів бойовиків

Володимир Бідевка родом із Макіївки Донецької області. Довгий час він був у Комуністичній партії України (її діяльність заборонена в Україні з 16 грудня 2015 року), передають "Новости Донбасса".

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З 2010 по 2012 рік був депутатом Донецької обласної ради від КПУ. Крім того, Бідевка був секретарем Донецького обкому партії і головним редактором газети "Комуніст Донбасу".

У 2012 році був обраний народним депутатом України від КПУ (№18 у списку). У 2013 році був координатором від КПУ акцій протесту проти видобутку сланцевого газу в Донецькій області.

У жовтні 2014 року висувався від Компартії у Верховну Раду України, але політсила до парламенту не пройшла. Після цього втік на підконтрольну "ДНР" територію, і 2 листопада 2014 року був обраний депутатом "народної ради ДНР" першого скликання від "Донецької республіки".

Як повідомляв УНІАН, у самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" 11 листопада проходило голосування на так званих "виборах" "глав народних республік" і "депутатів народних рад". Новим ватажком "ДНР" став Денис Пушилін.

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Теги: #ДНР#Донецьк#парламент