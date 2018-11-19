"Парламент "ДНР" очолив колишній нардеп-комуніст (фото)

У 2012 році Бідевка був обраний народним депутатом України від КПУ.

Головою "народної ради" другого скликання при угрупованні "ДНР" став Володимир Бідевка.

Володимир Бідевка родом із Макіївки Донецької області. Довгий час він був у Комуністичній партії України (її діяльність заборонена в Україні з 16 грудня 2015 року), передають "Новости Донбасса".

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З 2010 по 2012 рік був депутатом Донецької обласної ради від КПУ. Крім того, Бідевка був секретарем Донецького обкому партії і головним редактором газети "Комуніст Донбасу".

У 2012 році був обраний народним депутатом України від КПУ (№18 у списку). У 2013 році був координатором від КПУ акцій протесту проти видобутку сланцевого газу в Донецькій області.

У жовтні 2014 року висувався від Компартії у Верховну Раду України, але політсила до парламенту не пройшла. Після цього втік на підконтрольну "ДНР" територію, і 2 листопада 2014 року був обраний депутатом "народної ради ДНР" першого скликання від "Донецької республіки".

Як повідомляв УНІАН, у самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" 11 листопада проходило голосування на так званих "виборах" "глав народних республік" і "депутатів народних рад". Новим ватажком "ДНР" став Денис Пушилін.