У "ДНР" обрали нового ватажка

Перемогу на "виборах" в "ДНР" здобув Пушилін.

Так звана Центральна виборча комісія "ДНР" опрацювала 100% бюлетенів на "виборах" ватажка псевдореспубліки.

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Перемогу на псевдовиборів ватажка "ДНР" з 60,85% голосів здобув Денис Пушилін. Про це сьогодні заявила "глава ЦВК" Ольга Позднякова.

"На 13:00 12 листопада було опрацьовано 100% бюлетенів з усіх 408 виборчих комісій", - зазначила Позднякова.

За її словами, 1,4% бюлетенів визнані недійсними.

Як повідомляв УНІАН, у самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» 11 листопада проходило голосування на так званих «виборах» «глав народних республік» і «депутатів народних рад».

Міжнародна спільнота виступила із засудженням псевдовиборів.

У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що проведення «виборів» в ОРДЛО – це порушення Мінських домовленостей.

Президент України Петро Порошенко заявив, що фейкові «вибори» на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія понесе відповідальність за їхнє проведення.