Наступник Хуга відвідав Донбас і зустрівся з командуванням ООС (фото)

Представник місії обговорив з українською стороною питання безпеки для представників ОБСЄ.

Новопризначений заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марк Етерінгтон сьогодні, 20 листопада, відвідав район проведення операції Об’єднаних сил та зустрівся з командуванням ОС.

Про це повідомив прес-центр штабу ООС.

Так, з Етерінгтоном провів зустріч ТВО Командувача об’єднаних сил генерал-майор Валерій Залужний.

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Повідомляється, що упродовж бесіди Залужний поінформував гостя про стан безпекової ситуації на Донбасі.

«Сторони також обговорили і питання безпеки для представників Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ. Зокрема, ТВО Командувача об’єднаних сил зазначив, що українська сторона, у межах своєї компетенції, і надалі сприятиме Місії у створенні належних умов для виконання своїх обов’язків», - зазначають в штабі ООС.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада британець Марк Етерінгтон заступив на посаду заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні після припинення повноважень Александра Хуга.