Наступник Хуга розпочав свою роботу в СММ ОБСЄ на Донбасі

Британець Марк Етерінгтон заступив на посаду заступника голови СММ ОБСЄ в Україні замість Хуга.

Британець Марк Етерінгтон заступив на посаду заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні після припинення повноважень Александра Хуга.

Про це йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ у Twitter.

"Етерінгтон повертається до СММ ОБСЄ на посаді заступника голови місії, привносячи свій багатий досвід і професіоналізм на благо місії та України", - йдеться в повідомленні.

Він вже працював на посаді заступника голови СММ, будучи призначеним у квітні 2014 року.

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За інформацією, оприлюдненою на сайті ОБСЄ, Етерінгтон також був керівником міжнародної групи в Південному Судані. Від імені Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності Великої Британії він керував групою у відділі стабілізації британського уряду в польових місіях в різних країнах.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня Александр Хуг залишив посаду першого заступника голови СММ ОБСЄ. Про те, що Хуг полишає свою посаду, стало відомо ще 26 вересня.