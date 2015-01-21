Бойовики знову обстріляли Донецьк, сили АТО в районі Мар'їнки успішно відбили атаку

Артемівський район Донецької області було піддано обстрілу бойовиків.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Донецької обласної державної адміністрації.

«Станом на 21.01.2015 в Артемівському районі громадсько-політична ситуація нестабільна. Території Вуглегірської міської, Вільхуватської і Булавинської селищних рад були під обстрілом», - повідомляє ОДА.

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Також під Донецьком сталося бойове зіткнення сил АТО та терористів.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«О 15.00 відбулось бойове зіткнення з бойовиками в районі Мар’їнки. Українські патріоти дали гідну відсіч нападникам», - йдеться в повідомлені.