Бойовики знову обстріляли Донецьк, сили АТО в районі Мар'їнки успішно відбили атаку
19:55, 21 січня 2015Війна
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Під Донецьком відбулося бойове зіткнення сил АТО та бойовиків.
REUTERS
Артемівський район Донецької області було піддано обстрілу бойовиків.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Донецької обласної державної адміністрації.
«Станом на 21.01.2015 в Артемівському районі громадсько-політична ситуація нестабільна. Території Вуглегірської міської, Вільхуватської і Булавинської селищних рад були під обстрілом», - повідомляє ОДА.
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Також під Донецьком сталося бойове зіткнення сил АТО та терористів.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
«О 15.00 відбулось бойове зіткнення з бойовиками в районі Мар’їнки. Українські патріоти дали гідну відсіч нападникам», - йдеться в повідомлені.
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