За добу в боях за донецький аеропорт загинули 6 "кіборгів"

Про це повідомляє прес-служба Міноборони. "За добу в боях за аеропорт загинули 6 українських військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

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"Запеклі бої навколо аеропорту міста Донецьк тривають", - йдеться в повідомленні. Як відзначили в Міноборони, напередодні 20 військовослужбовців Збройних сил вийшли з боями з території терміналів, оскільки їх позиції були зруйновані і прострілювалися прямою наводкою. 16 військовослужбовців Збройних сил в ході бою отримали поранення та потрапили в полон до терористів. За добу в боях за аеропорт загинули 6 українських військовослужбовців.

Станом на 9 годину ранку 22 січня бої навколо аеропорту тривають.