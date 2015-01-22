"Азов" підтвердив відхід українських військових з аеропорту Донецька

"Як стало відомо, українські воїни, які захищали ДАП, змушені були здати те, що ще рік тому було прекрасним, сучасним аеропортом. Епопея героїчної оборони тривала 242 дні. Це більше, ніж оборона Сталінграда і Москви в роки Великої Вітчизняної війни. Це більше, ніж іноді триває ціла війна", - йдеться в повідомленні батальйону в соцмережі.

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Раніше інформацію про те, що аеропорт повністю зруйнований і українські військовослужбовці залишили його, поширив журналіст Юрій Бутусов.

Нагадаємо, вдень 21 січня бойовики підірвали перекриття нового терміналу донецького аеропорту. Також протягом дня йшли запеклі бої за об'єкт. Через загострення ситуації в зону АТО виїхав секретар РНБО Олександр Турчинов. Його автомобіль потрапив під обстріл недалеко від аеропорту. Сам секретар РНБО не постраждав і був евакуйований.