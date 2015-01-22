Йдуть переговори про звільнення 16 "кіборгів", які потрапили у полон

Про це повідомив виконуючий обов'язки речника Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

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"Учора 16 українських військовослужбовців, отримавши контузії під час бою за цей стратегічний об'єкт, потрапили у полон до бойовиків так званої "ДНР", - сказав він.

Владислав Селезньов додав, що "зараз тривають переговори щодо їх звільнення з полону".