Йдуть переговори про звільнення 16 "кіборгів", які потрапили у полон
10:22, 22 січня 2015Війна
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Наразі проводяться переговори щодо звільнення 16 українських військовослужбовців, які потрапили у полон в районі донецького аеропорту.
Йдуть переговори про звільнення полонених "кіборгів" / Украинская правда
Про це повідомив виконуючий обов'язки речника Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.
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"Учора 16 українських військовослужбовців, отримавши контузії під час бою за цей стратегічний об'єкт, потрапили у полон до бойовиків так званої "ДНР", - сказав він.
Владислав Селезньов додав, що "зараз тривають переговори щодо їх звільнення з полону".
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