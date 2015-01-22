Частину аеропорту контролюють сили АТО. Запеклі бої тривають

"Частина будівель та частина території Донецького аеропорту залишається під контролем українських військовослужбовців",- йдеться в повідомленні Міноборони.

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"Станом на цю хвилину бої навколо донецького аеропорту тривають. Частина будівель продовжують захищати наші бійці", - повідомив виконуючий обов'язки спікера Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Він нагадав, що через постійні обстріли позицій українських "кіборгів" на території аеропорту, майже повністю зруйновано будівлю нового терміналу. "У зв'язку з тим, що територія цього терміналу прострілюється наскрізь, вчора ввечері було прийнято рішення вийти з території терміналу на нові рубежі", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання журналістів, на яких об'єктах ще залишаються українські військовослужбовці, Владислав Селезньов зазначив, що "кіборги" знаходяться на "певних ділянках та об'єктах на території Донецького летовища".

"Вщент зруйнована злітно-посадкова смуга в районі Донецького аеропорту", - сказав він і додав, що вживається комплекс заходів з утримання контролю над певними об'єктами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі інформацію про те, що аеропорт повністю зруйнований і українські військовослужбовці залишили його, поширив журналіст Юрій Бутусов. Потім вранці батальйон "Азов" повідомив, що українським військовим довелося покинути територію донецького аеропорту.