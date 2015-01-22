Бойовики обстрілюють Луганську область снарядами нового зразка, є жертви - Москаль

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, вчора бойовики з боку окупованого «ЛНР» Первомайська обстріляли місто Золоте-3 у Попаснянському районі контрольованої Україною території Луганської області.

Всього було випущено близько 40 реактивних снарядів, деякі них влучили в житлові квартали.

В результаті обстрілу загинула жінка, ще одна людина важко поранена й доставлена до лікарні.

За даними Москаля, також потужний обстріл із «Градів» і мінометів був зафіксований у Попасній.

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В результаті пошкоджено житлові будинки по вул. Північна, Леніна і Донецька, розбито водонапірну башту й залізничну лінію «Попасна - Комишуваха».

Вибуховими хвилями від снарядів у загальноосвітній школі вибито вікна й двері, один мікрорайон міста залишається без світла.

За даними Москаля, обстріл Попасної вівся снарядами нового зразка, від яких залишилися величезні воронки – набагато більші, ніж від реактивних снарядів із «Градів» або від мінометних мін.