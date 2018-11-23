У МінТОТ розповіли, що могло завадити Путіну напасти на Україну у 2014 році

Юрій Гримчак пояснив, чого не вистачало Україні у 2014 році - на початку російської агресії.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та тимчасово переміщених осіб Юрій Гримчак заявив, що Російська Федерація не напала би на Україну, якщо б країна була членом НАТО.

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Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

"Що стосується НАТО. Чи можна привести класний приклад? Все дуже просто. В нас би не було агресії в Криму та на Донбасі, якщо ми були б країною НАТО. Тоді це був би напад не просто на позаблокову Україну, а напад на країну НАТО. Це зовсім інша ситуація", - заявив він.

"І це не Будапештський меморандум, згідно з яким ми повинні були звернутися до всіх країн-гарантів і сказати, що на нас напали. Але Росія сказала, що ніхто ні на кого не нападав і ми не будемо вести з вами перемовин. На цьому Будапештський меморандум закінчився", - додав урядовець.