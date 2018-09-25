Білорусь не буде брати участі у миротворчій місії ООН на Донбасі - Гримчак

Білорусь має дуже маленький досвід, кілька офіцерів брали участь у миротворчій місії, зазначив він.

Білорусь не буде брати участі в миротворчій місії ООН на Донбасі.

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Про це сказав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак в ефірі телеканалу "112 Україна". "Країн, які попередньо погодилися на участь у миротворчій місії, більше 40. Тому з точки зору Києва, ні Білорусь, ні Казахстан брати в цьому участі не будуть. При цьому потрібно враховувати, що Білорусь має дуже маленький досвід, кілька офіцерів брали участь у миротворчій місії. Так що тут без питань", - зазначив Гримчак.

Заступник міністра уточнив, що з боку Росії також є вимога, щоб це були не країни Альянсу.

Головне, що на сьогоднішній день позицію щодо миротворчої місії поділяють США, Німеччина і Франція. "Головні країни, які зайняті в цьому процесі, готові підтримати ті пропозиції, які висловила Україна", - сказав Гримчак.

Як повідомляв УНІАН, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер назвав низку країн, які готові відправити своїх військовослужбовців на схід України в рамках миротворчої місії.