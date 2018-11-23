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У мережі показали 21-річну коханку ватажка "ДНР" (фото)

13:09, 23 листопада 2018
Війна
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"Депутатом "ДНР" стала 21-річна коханка Пушилина / Соцмережі

Фото так званого депутата опубліковані в Telegram-каналі "Народна правда - Донбас".

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"Ще одну мамину "депутатшу" парламенту "ДНР" вам в стрічку. Зустрічайте, "великий" парламентарій та "наймудріший" законотворець Богатова Марія Андріївна, 21 рік", - йдеться у повідомленні.

При цьому Telegram-канал "Подвійне дно" зазначає, що Богатова - коханка ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

Зазначимо, що Денис Пушилін одружений, у нього, за різними даними, є двоє або троє дітей.

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Раніше хактивісти "злили" в мережу компромат на піарницю ватажка "ДНР" Пушиліна - Наталю Пшеничну.

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Теги: #ДНР#Пушилін