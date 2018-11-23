У мережі показали 21-річну коханку ватажка "ДНР" (фото)
13:09, 23 листопада 2018Війна
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Повідомляється, що 21-річна Марія Богатова перебуває в близьких стосунках з ватажком угруповання "ДНР" Денисом Пушиліним.
"Депутатом "ДНР" стала 21-річна коханка Пушилина / Соцмережі
У мережі показали нового "депутата" самопроголошеної "ДНР". Ним стала 21-річна Марія Богатова.
Фото так званого депутата опубліковані в Telegram-каналі "Народна правда - Донбас".
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"Ще одну мамину "депутатшу" парламенту "ДНР" вам в стрічку. Зустрічайте, "великий" парламентарій та "наймудріший" законотворець Богатова Марія Андріївна, 21 рік", - йдеться у повідомленні.
При цьому Telegram-канал "Подвійне дно" зазначає, що Богатова - коханка ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.
Зазначимо, що Денис Пушилін одружений, у нього, за різними даними, є двоє або троє дітей.
Раніше хактивісти "злили" в мережу компромат на піарницю ватажка "ДНР" Пушиліна - Наталю Пшеничну.
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