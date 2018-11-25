На Донбасі бойовики били із забороненого озброєння: українські захисники зазнали втрат

Бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На Донбасі бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ. За минулу добу російські найманці сім разів відкрили вогонь по українських позиціях, у тому числі із забороненої зброї. В ході бойових дій загинув один український військовий, повідомили в прес-центрі ООС.

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"Окупанти 7 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двічі – з застосуванням озброєння, забороненого мінськими угодами", – йдеться в повідомленні.

Бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районах населених пунктів Кримське, Вільне, Новолуганске, Красногорівка, і Лебединське. Зокрема, з мінометів калібру 120 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Новолуганське. Таку ж зброю, тільки 82-го калібру, російські найманці застосували неподалік Кримського.

"В результаті бойових дій, смертельне поранення отримав один військовослужбовець збройних сил. За даними розвідки, за минулу добу, двох російських окупантів було знищено, ще три бойовика збройних формувань Російської Федерації отримали поранення", – розповіли в ООС.

Нагадаємо, днями раніше, 23 листопада, бойовики вдарили з 120 мм мінометів і ПТРК, але жорстоко поплатилися. Два окупанти були знищені і ще один – поранений.