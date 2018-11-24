этот материал доступен на русском

Доба на Донбасі: бойовики гатили із зенітних установок та мінометів, поранено двох військових

08:21, 24 листопада 2018
Війна
247 0
Минулої доби на Донбасі поранено двох українських військових / фото ЗСУ / Міністерство оборони України

Минулої доби, 23 листопада, окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил. При цьому, противник двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Як повідомили у прес-службі ООС, ворог здійснював обстріли українських позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Троїцьке, Піски, Верхньоторецьке, Мар'їнка та Березове.

Читайте такожНа Донбасі бойовики посилили розвідку, активно ведуть «снайперську» і хочуть розв'язати «мінну війну» - Тимчук

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм та зенітної установки ЗУ-23-2 ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу хутора Вільний. Опорні пункти наших військ біля Троїцького противник піддав вогневому впливу протитанкових керованих ракет та 120 мм мінометів. Також, у цьому районі фіксувалися постріли з ПТРД", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок бойових дій, два українських бійця отримали поранення. За даними розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ було знищено та ще одного - поранено.

Від початку цієї доби противник один раз обстріляв зі стрілецької зброї та мінометів 82-го калібру оборонні укріплення ЗСУ поблизу Кримського.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада Міністр оборони Степан Полторак заявив, що конфлікт на Донбасі перебуває в активній фазі, й існує загроза відкритої агресії Росії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Донбас#війна#обстріли бойовиків#поранені військові