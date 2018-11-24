Доба на Донбасі: бойовики гатили із зенітних установок та мінометів, поранено двох військових

Окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил.

Минулої доби, 23 листопада, окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил. При цьому, противник двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Як повідомили у прес-службі ООС, ворог здійснював обстріли українських позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Троїцьке, Піски, Верхньоторецьке, Мар'їнка та Березове.

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"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм та зенітної установки ЗУ-23-2 ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу хутора Вільний. Опорні пункти наших військ біля Троїцького противник піддав вогневому впливу протитанкових керованих ракет та 120 мм мінометів. Також, у цьому районі фіксувалися постріли з ПТРД", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок бойових дій, два українських бійця отримали поранення. За даними розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ було знищено та ще одного - поранено.

Від початку цієї доби противник один раз обстріляв зі стрілецької зброї та мінометів 82-го калібру оборонні укріплення ЗСУ поблизу Кримського.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада Міністр оборони Степан Полторак заявив, що конфлікт на Донбасі перебуває в активній фазі, й існує загроза відкритої агресії Росії.