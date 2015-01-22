Сьогодні у Порошенка збираються затвердити план протистояння військам РФ

Сьогодні о 18.00 на нараді за участі президента України Петра Порошенка затверджуватимуть плани протистояння російським військам та перегрупування сил антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сам президент заявив журналістам після вшанування пам'яті загиблих 22 січня 2014 року на вулиці Грушевського майданівців.

«На жаль, у нас немає святкових заходів. Я перервав свій закордонний візит. Сьогодні, починаючи з 9.30, у нас відбулась перша нарада у генеральному штабі. Зараз буде затверджуватись план, о 18 годині, яким чином ми будемо зупиняти операцію терористичних військ за участю регулярних військ Російської Федерації на лінії зіткнення. Перегрупувати сили і зупинити агресію», - сказав Порошенко.

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Він наголосив, що лідери держав на Світовому економічному форумі в Давосі висловлювали підтримку Україні у її боротьбі з агресією.

«Сьогодні я, повернувшись із Давосу, можу ще раз підтвердити: весь світ сьогодні з Україною, весь світ пишається Україною, весь світ бачить нашу єдність, весь світ за те, щоб ми зберегли соборність, територіальну цілісність, незалежність і суверенітет…», - сказав Порошенко.