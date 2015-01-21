Генсек НАТО закликав Росію вивести свої війська зі східної України

Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг (Jens Stoltenberg) констатує присутність російських військових на сході України та збільшення кількості важкого обладнання і закликає Росію вивести війська та припинити підтримку сепаратистів.

Про це він заявив у середу в Брюсселі на спільній з прем’єр-міністром Норвегії Ерною Солберг (Erna Solberg) прес-конференції, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

Столтенберг не став коментувати інформацію президента України Петра Порошенка про те, що на сході України знаходиться 9 тисяч російських солдатів, мотивуючи тим, що НАТО не вдається у конкретні числа та цифри.

„Те, що ми бачимо, це те, що росіяни пересувають сили в і з України, що вони мають велику кількість (військ) на кордоні. Я не буду коментувати конкретні цифри. Але я можу сказати, що на сході Україні є російські військові, ми також бачимо важке обладнання та збільшення на сході України кількості російського обладнання. Ми говоримо про танки, артилерію, броньовані машини, системи повітряного захисту”, - сказав він.

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Генсек констатував, що „ця російська військова присутність з військами обладнанням на сході України не сприяє мирному вирішенню”. „Саме тому ми закликаємо Росію припинити підтримувати сепаратистів, вивести свої сили з України та поважати Мінські домовленості”, - закликав Столтенберг.

Він також заявив про підтримку Україні.