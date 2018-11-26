Розвідка назвала райони, де зберігається найбільша загроза нападу Росії

У розвідці зазначають, що рівень воєнної загрози значно підвищився: Росія може напасти без будь-яких обмежень із застосуванням авіації, ракет і високоточної зброї, яку вона зосередила поблизу кордону України.

Найбільша загроза здійснення Росією нападу на Україну зберігається зі сходу та північного сходу нашої держави.

Про це на брифінгу заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Він заявив, що Росія зосереджує техніку і живу силу поблизу кордонів України, перекидаючи їх з інших місць дислокації.

"На сьогодні рівень воєнної загрози значно підвищився. Росія нарощує військовий потенціал на західному, південно-західному та арктичному стратегічних напрямках. Мілітаризує Азово-Чорноморський регіон", - сказав Скібіцький.

Він зазначив, що, починаючи з 2014 року, Росія нарощує кількість танків поблизу східного українського кордону.

"За даними розвідки, на сьогодні всі підрозділи першого та другого армійського корпусів РФ переведені в підвищений ступінь бойової готовності. Створюються додаткові резерви озброєння та техніки поблизу кордону України. Під прикриттям маневрів "Восток-2018" було здійснено передислокацію 250 танків зі східних районів РФ в Ростовську область, що значно підвищує потенціал ударних угруповань російських військ", - сказав Скібіцький.

Також він додав, що в окупованому Криму нині перебуває 31,5 тис. російських військових, а за період окупації значно збільшено кількість ракетних протикорабельних комплексів, підводних човнів, авіації, відновлено військові аеродроми.

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"Мета - встановлення повного контролю над Чорним та Азовським морями і недопущення розширення присутності країн-партнерів України, країн НАТО у заходах щодо забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні", - заявив Скібіцький.

Окрім того, він розповів, що, починаючи з 2013 року, РФ відновила і модернізувала аеродромну мережу вздовж кордону з Україною, де зосереджено близько 500 бойових літаків та до 340 вертольотів.

"Найбільш загрозливими напрямками для нашої держави залишаються схід та північний схід. При цьому подальші дії РФ можуть бути широкомасштабними без будь-яких обмежень із застосуванням всіх видів авіації, ракет і високоточної зброї, розміщеної поблизу державного кордону України", - підсумував Скібіцький.

Як повідомляв УНІАН, РНБО доручив СБУ посилити контррозвідувальний, антитерористичний і контрдиверсійний режим.