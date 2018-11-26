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Розвідка назвала райони, де зберігається найбільша загроза нападу Росії

16:11, 26 листопада 2018
Війна
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Росія може напасти без будь-яких обмежень із застосуванням авіації, ракет і високоточної зброї / mil.ru

Про це на брифінгу заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Він заявив, що Росія зосереджує техніку і живу силу поблизу кордонів України, перекидаючи їх з інших місць дислокації.

"На сьогодні рівень воєнної загрози значно підвищився. Росія нарощує військовий потенціал на західному, південно-західному та арктичному стратегічних напрямках. Мілітаризує Азово-Чорноморський регіон", - сказав Скібіцький.

Він зазначив, що, починаючи з 2014 року, Росія нарощує кількість танків поблизу східного українського кордону.

"За даними розвідки, на сьогодні всі підрозділи першого та другого армійського корпусів РФ переведені в підвищений ступінь бойової готовності. Створюються додаткові резерви озброєння та техніки поблизу кордону України. Під прикриттям маневрів "Восток-2018" було здійснено передислокацію 250 танків зі східних районів РФ в Ростовську область, що значно підвищує потенціал ударних угруповань російських військ", - сказав Скібіцький.

Також він додав, що в окупованому Криму нині перебуває 31,5 тис. російських військових, а за період окупації значно збільшено кількість ракетних протикорабельних комплексів, підводних човнів, авіації, відновлено військові аеродроми.

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"Мета - встановлення повного контролю над Чорним та Азовським морями і недопущення розширення присутності країн-партнерів України, країн НАТО у заходах щодо забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні", - заявив Скібіцький.

Окрім того, він розповів, що, починаючи з 2013 року, РФ відновила і модернізувала аеродромну мережу вздовж кордону з Україною, де зосереджено близько 500 бойових літаків та до 340 вертольотів.

"Найбільш загрозливими напрямками для нашої держави залишаються схід та північний схід. При цьому подальші дії РФ можуть бути широкомасштабними без будь-яких обмежень із застосуванням всіх видів авіації, ракет і високоточної зброї, розміщеної поблизу державного кордону України", - підсумував Скібіцький.

Як повідомляв УНІАН, РНБО доручив СБУ посилити контррозвідувальний, антитерористичний і контрдиверсійний режим.

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Теги: #Росія#російська агресія