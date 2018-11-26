РНБО доручила СБУ посилити контррозвідувальний, антитерористичний та контрдиверсійний режим

Усім профільним відомствам доручено здійснити заходів із забезпечення кібербезпеки України

Рада національної безпеки та оборони доручила СБУ посилити контррозвідувальний, антитерористичний та контрдиверсійний режим в Україні.

Про це йдеться у тексті рішення РНБО, затвердженого президентом України указом №390/2018 щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні, яке потребує схвалення у Верховній Раді.

"Службі безпеки України вжити невідкладних заходів щодо посилення контррозвідувального, антитерористичного та контрдиверсійного режиму, інформаційної безпеки", - йдеться в тексті рішення.

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Крім того, Службі безпеки України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим суб’єктам доручено здійснити заходів із забезпечення кібербезпеки держави.

Як повідомляв УНІАН, згідно з рішенням РНБО, президенту запропоновано ввести військовий стан з 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року терміном на 60 діб, до 14 годин 00 хвилин 25 січня 2019 року.

Порошенко пропонує Раді ввести воєнний стан в Україні до 25 січня.