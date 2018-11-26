Росія розмістила на кордоні 500 ударних літаків - розвідка

Починаючи з 2013 року, РФ відновила і модернізувала аеродромну мережу вздовж кордону з Україною.

Росія зосереджує техніку і живу силу поблизу кордонів України, перекидаючи їх з інших місць дислокації.

Про це на брифінгу заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"На сьогоднішній день рівень воєнної загрози значно підвищився. Росія нарощує військовий потенціал на західному, південно-західному і арктичному стратегічних напрямках. Мілітарізує Азово-Чорноморський регіон", - сказав Скібіцький.

Він зазначив, що, починаючи з 2014 року, Росія нарощує кількість танків у східній частині українського кордону.

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"За даними розвідки, на сьогодні всі підрозділи першого та другого армійського корпусів РФ переведені в підвищений ступінь бойової готовності. Створюються додаткові резерви озброєння та техніки поблизу кордону України. Під прикриттям маневрів "Восток-2018" було здійснено передислокацію 250 танків зі східних районів РФ в Ростовську область, що значно підвищує потенціал ударних угруповань російських військ", - сказав Скібіцький.

"Мета - встановлення повного контролю над Чорним та Азовським морями і недопущення розширення присутності країн-партнерів України, країн НАТО у заходах щодо забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні", - заявив Скібіцький.

Окрім того, він розповів, що, починаючи з 2013 року, РФ відновила і модернізувала аеродромну мережу вздовж кордону з Україною, де зосереджено близько 500 бойових літаків та до 340 вертольотів.

Як повідомляв УНІАН, РНБО доручив СБУ посилити контррозвідувальний, антитерористичний і контрдиверсионный режим.