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Росія розмістила на кордоні 500 ударних літаків - розвідка

16:37, 26 листопада 2018
Війна
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Мета - встановлення повного контролю над Чорним і Азовським морями / mil.ru

Про це на брифінгу заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"На сьогоднішній день рівень воєнної загрози значно підвищився. Росія нарощує військовий потенціал на західному, південно-західному і арктичному стратегічних напрямках. Мілітарізує Азово-Чорноморський регіон", - сказав Скібіцький.

Він зазначив, що, починаючи з 2014 року, Росія нарощує кількість танків у східній частині українського кордону.

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"За даними розвідки, на сьогодні всі підрозділи першого та другого армійського корпусів РФ переведені в підвищений ступінь бойової готовності. Створюються додаткові резерви озброєння та техніки поблизу кордону України. Під прикриттям маневрів "Восток-2018" було здійснено передислокацію 250 танків зі східних районів РФ в Ростовську область, що значно підвищує потенціал ударних угруповань російських військ", - сказав Скібіцький.

"Мета - встановлення повного контролю над Чорним та Азовським морями і недопущення розширення присутності країн-партнерів України, країн НАТО у заходах щодо забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні", - заявив Скібіцький.

Окрім того, він розповів, що, починаючи з 2013 року, РФ відновила і модернізувала аеродромну мережу вздовж кордону з Україною, де зосереджено близько 500 бойових літаків та до 340 вертольотів.

Як повідомляв УНІАН, РНБО доручив СБУ посилити контррозвідувальний, антитерористичний і контрдиверсионный режим.

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Теги: #Росія#російська агресія