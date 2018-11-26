Дії Росії свідчать про можливу підготовку блокади Чорноморського узбережжя - Клімкін

Глава МЗС зазначає, що останні дії з боку Росії будуть використовуватися у спорі України щодо Конвенції ООН з морського права.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що дії Росії свідчать про створення передумов для повного блокування портів Бердянська та Маріуполя, а також про можливість підготовки блокади Чорноморського узбережжя України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в парламенті.

Міністр наголосив, що дії, які Росія вчинила напередодні щодо кораблів ВМС України, є "прямим, відкритим та неприхованим актом агресії по відношенню до України".

"Застосувавши силу в територіальних водах України, Росія порушила суверенні права України на регулювання навігації у власному територіальному морі, що становить порушення низки статей Конвенції ООН з морського права", - сказав він.

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Клімкін підкреслив, що РФ порушила всі основні статті Конвенції з морського права.

"Таким чином, ми розцінюємо дії Росії як послідовний крок і акти агресії. Ми будемо їх використовувати також в контексті нашого спору щодо прав прибережної держави в рамках Конвенції ООН з морського права", - повідомив міністр.

Він наголосив, що "дії Росії в районі Керченської протоки свідчать про створення передумов для повного блокування морських портів Бердянська та Маріуполя, а також про можливість підготовки блокади з боку Росії Чорноморського узбережжя України".

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що «сів на мілину», блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід Із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Читайте також НАТО вважає необґрунтованим застосування Росією сили проти українських суден.

За інформацією командування ВМС України, про намір здійснювати перехід російську сторону поінформували заздалегідь відповідно до міжнародних норм, однак прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир всупереч Конвенції ООН із морського права і Договору між Україною та Росією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

Згодом під час проходження кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, приблизно на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися суднами РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили у полон.