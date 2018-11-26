У РФ заявили, що затримані на Азові моряки будуть віддані суду, капітани та особовий склад понесуть "належне покарання"

Зараз з членами екіпажу проводяться "процесуальні дії".

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що російські спецслужби захопили в Керченській протоці 24 українських моряка.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Говорячи про кількість затриманих українських моряків вона (Москалькова - ред.) уточнила, що їх всього 24 чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Російський омбудсмен також додала, що троє моряків знаходяться в першій керченської лікарні.

"Лікарі не ставлять стан важким, але, безумовно, поранення є поранення, і дуже важливо, щоб їм була надана кваліфікована допомога, і вона надається", - сказала вона.

За словами Москалькової, з членами екіпажу "проводяться процесуальні дії, пов'язані із встановленням обставин цієї справи".

У свою чергу, голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Бондарєв заявив, що затримані поблизу Керченської протоки члени екіпажів українських військових катерів постануть перед судом.

"Кораблі (ВМС України) доставлені в Керч. Екіпажі заарештовані і віддані суду, капітани та особовий склад понесуть належне покарання", - цитує Бондарєва у понеділок його прес-служба.

Російський сенатор, також стверджує, що застосування Росією зброї стосовно військових кораблів України "абсолютно правомірне, оскільки вони порушили державний кордон".

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Як повідомляв УНІАН, 25 листопада російські судна обстріляли і захопили три українських корабля в районі Керченської протоки. За останніми даними, шестеро українських моряків отримали поранення.

У зв'язку з цим Рада національної безпеки і оборони України запропонувала президенту Петру Порошенку запровадити воєнний стан на 60 діб.

Порошенко 26 листопада підписав указ про запровадження в дію рішення РНБО щодо введення воєнного стану в Україні з 26 листопада по 25 січня і вніс у Верховну Раду законопроект з пропозицією прийняти його указ.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендував парламенту схвалити указ президента про введення воєнного стану в Україні.

Раніше у ВМС України повідомляли про 23 затриманих моряків в районі Керченської протоки.