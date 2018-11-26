Атака РФ біля Керченської протоки: Трампу "не сподобалася" ситуація з захопленням українських кораблів

Президент США зазначив, що працює з європейськими лідерами над вирішенням проблеми.

Президент США Дональд Трамп сказав, що йому "не подобається", що відбулося біля Керченської протоки, де росіяни захопили три українських кораблі.

Американський президент висловив журналістам свою думку про ситуацію, виходячи з Білого дому, передає Reuters.

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"Нам не подобається, що відбувається. І сподіваємося, що все вирішиться", — сказав Трамп.

Президент США зазначив, що працює з європейськими лідерами над вирішенням проблеми. "Вони не в захваті. Ми всі працюємо над цим разом", — сказав Трамп.

Нагадаємо, 26 листопада під час засідання Верховна Рада підтримала введення воєнного стану в прикордонних з РФ областях на 30 діб.

У ніч на 26 листопада на засіданні РНБО Порошенко запропонував ввести воєнний стан, у зв'язку з агресією Російської Федерації в Азовському морі.

Після рішення Радбезу спікер Верховної Ради України Андрій Парубій скликав позачергове засідання Верховної Ради на понеділок, 26 листопада, о 16:00. Президент Петро Порошенко, у свою чергу, ввів у дію рішення і вніс у Верховну Раду законопроект про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

Вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченського протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь". Для цього росіяни перегородили рух під Кримським мостом танкером і навіть вдалися до тарану буксира прикордонним кораблем "Дон". Увечері того ж дня російські кораблі напали на них і захопили, при цьому поранивши щонайменше шістьох українських моряків.