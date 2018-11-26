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Атака РФ біля Керченської протоки: Трампу "не сподобалася" ситуація з захопленням українських кораблів

23:05, 26 листопада 2018
Війна
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп сказав, що йому "не подобається", що відбулося біля Керченської протоки, де росіяни захопили три українських кораблі.

Американський президент висловив журналістам свою думку про ситуацію, виходячи з Білого дому, передає Reuters.

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"Нам не подобається, що відбувається. І сподіваємося, що все вирішиться", — сказав Трамп.

Президент США зазначив, що працює з європейськими лідерами над вирішенням проблеми. "Вони не в захваті. Ми всі працюємо над цим разом", — сказав Трамп.

Нагадаємо, 26 листопада під час засідання Верховна Рада підтримала введення воєнного стану в прикордонних з РФ областях на 30 діб.

У ніч на 26 листопада на засіданні РНБО Порошенко запропонував ввести воєнний стан, у зв'язку з агресією Російської Федерації в Азовському морі.

Після рішення Радбезу спікер Верховної Ради України Андрій Парубій скликав позачергове засідання Верховної Ради на понеділок, 26 листопада, о 16:00. Президент Петро Порошенко, у свою чергу, ввів у дію рішення і вніс у Верховну Раду законопроект про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

Вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченського протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь". Для цього росіяни перегородили рух під Кримським мостом танкером і навіть вдалися до тарану буксира прикордонним кораблем "Дон". Увечері того ж дня російські кораблі напали на них і захопили, при цьому поранивши щонайменше шістьох українських моряків.

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Теги: #Трамп#керченський