Рада пропонує морським державам направити у регіон Чорного і Азовського морів військові кораблі

В парламенті наголошують, що будівництво «Північного потоку-2» несе загрозу і безпекового характеру для усього регіону Балтії і Північної Європи.

Верховна Рада України запрошує міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і пропонує морським державам направити в регіон військові кораблі, щоб упередити подальшу ескалацію напруги з боку Росії.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні ВРУ до ООН, Європейського парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, ПА НАТО, ПА ОБСЄ, ПА ГУАМ, національних парламентів держав світу у зв’язку з черговим актом агресії Російської Федерації проти України, яке сьогодні ухвалив український парламент.

За постанову, яка затверджує це звернення, проголосували 272 народних депутатів України.

Парламент висловлює рішучий протест агресивним діям Росії у зв’язку зі збройним нападом та захопленням українських військових катерів «Бердянськ», «Нікополь» та буксира «Яни Капу», пораненням та захопленням у полон членів їхніх екіпажів. Також ВР вимагає від Російської Федерації надання невідкладної медичної допомоги пораненим українським морякам, забезпечення їхнього негайного безпечного повернення в Україну, а також повернення незаконно захопленого військового майна та відшкодування завданих збитків.

Верховна Рада закликає міжнародне співтовариство вжити дієвих заходів для припинення російської агресії як на суходолі, так і на морі, у тому числі через застосування нових та посилення існуючих санкцій до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах. Також парламент закликає міжнародних партнерів збільшити надання Україні військової та іншої допомоги для захисту її територіальної цілісності та суверенітету.

«Закликаємо міжнародну спільноту адекватно реагувати на виклики і загрози, що несе Російська Федерація, оскільки політика умиротворення вже призвела до окупації частини території України - Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та деяких районів Донецької та Луганської областей», -йдеться у зверненні.

Парламент України підкреслює, що будівництво «Північного потоку-2» є проектом не в інтересах Європи, а в інтересах Росії і несе загрозу, в тому числі і безпекового характеру для усього регіону Балтії і Північної Європи.

Також наголошується, що безкарність агресивної політики і дій РФ може призвести до глобальних наслідків.

В зверненні сказано, що 25 листопада 2018 року Збройні сили Російської Федерації вчинили збройний напад на військові катери Військово-морських сил України, які здійснювали плановий морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, з дотриманням положень чинних багатосторонніх та двосторонніх міжнародних договорів та правил навігації.

«Такі дії Російської Федерації є актом збройної агресії проти України, як це визначено у статті 2 Статуту ООН та положеннями Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 29/3314 від 14 грудня 1974 про визначення агресії, а також порушенням статті 2 та статті 21 Конвенції ООН з морського права», - підкреслюється у зверненні.

У ньому також сказано, що дії Росії є продовженням збройної агресії проти України, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, та результатом якої стала незаконна окупація частини території України - Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей.