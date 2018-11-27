Конфлікт на Азові: Військова прокуратура повідомила про підозру 8 військовикам РФ

Відповідні документи направлено за офіційними місцями служби підозрюваних.

Військова прокуратура Південного регіону України сьогодні повідомила про підозру вісьмом військовослужбовцям РФ, причетним до ведення агресивних військових дій, зокрема, до захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Яна Стекачова.

За її словами, встановлено, що захоплення здійснено за безпосереднього керівництва заступника керівника Прикордонної служби ФСБ РФ - начальника прикордонного управління ФСБ АР Крим і Севастополя контр-адмірала Станкевича і керівника департаменту берегової охорони віце-адмірала Медведєва, які координували й організували напад.

Відзначається, що військовослужбовцям РФ повідомлено про підозру сьогодні, 27 листопада. Зокрема, начальнику прикордонного управління ФСБ РК і Севастополя контр-адміралу Станкевичу, заступнику керівника Прикордонної служби ФСБ РФ - керівнику департаменту берегової охорони віце-адміралу Медведєву, начальнику служби пункту управління ФСБ РФ по РК і Севастополю, до складу якого входять ПСКР «Ізумруд» і ПСКР «Дон», капітану I рангу Ромашкіну.

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Крім того, про підозру повідомлено заступнику начальника управління - начальнику відділу БО ПУ ФСБ РФ по РК капітану I рангу Шеїну, начальнику служби в Керчі пункту управління ФСБ РФ по РК капітану II рангу Шатохіну, командиру прикордонного сторожового корабля ПСКР «Дон» капітану II рангу Саляэву, командиру сторожового корабля «Ізумруд» капітану 3 рангу Шипіцину і командиру малого протичовнового корабля «Суздалец» капітану III рангу Щербакову.

Усіх перелічених військовослужбовців сповіщено про підозру за ч.2 ст.437 (планування, підготовка, розв'язування і ведення агресивної війни), а Шипіцину ще й за ч.2 ст.15 (замах на злочин), п.1 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Стекачова уточнила, що, згідно з чинним українським законодавством, відповідні документи направлено за офіційними місцями служби підозрюваних.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада в Керченській протоці кораблі РФ обстріляли і захопили українські катери «Бердянськ», «Нікополь», а також рейдовий буксир «Яни Капу», які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя.

За даними української сторони, на захоплених суднах перебували 23 моряки, шістьох з них поранено.