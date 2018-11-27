Конфлікт на Азові: Військова прокуратура повідомила про підозру 8 військовикам РФ
Військова прокуратура Південного регіону України сьогодні повідомила про підозру вісьмом військовослужбовцям РФ, причетним до ведення агресивних військових дій, зокрема, до захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці.
Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Яна Стекачова.
За її словами, встановлено, що захоплення здійснено за безпосереднього керівництва заступника керівника Прикордонної служби ФСБ РФ - начальника прикордонного управління ФСБ АР Крим і Севастополя контр-адмірала Станкевича і керівника департаменту берегової охорони віце-адмірала Медведєва, які координували й організували напад.
Відзначається, що військовослужбовцям РФ повідомлено про підозру сьогодні, 27 листопада. Зокрема, начальнику прикордонного управління ФСБ РК і Севастополя контр-адміралу Станкевичу, заступнику керівника Прикордонної служби ФСБ РФ - керівнику департаменту берегової охорони віце-адміралу Медведєву, начальнику служби пункту управління ФСБ РФ по РК і Севастополю, до складу якого входять ПСКР «Ізумруд» і ПСКР «Дон», капітану I рангу Ромашкіну.
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Крім того, про підозру повідомлено заступнику начальника управління - начальнику відділу БО ПУ ФСБ РФ по РК капітану I рангу Шеїну, начальнику служби в Керчі пункту управління ФСБ РФ по РК капітану II рангу Шатохіну, командиру прикордонного сторожового корабля ПСКР «Дон» капітану II рангу Саляэву, командиру сторожового корабля «Ізумруд» капітану 3 рангу Шипіцину і командиру малого протичовнового корабля «Суздалец» капітану III рангу Щербакову.
Усіх перелічених військовослужбовців сповіщено про підозру за ч.2 ст.437 (планування, підготовка, розв'язування і ведення агресивної війни), а Шипіцину ще й за ч.2 ст.15 (замах на злочин), п.1 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Стекачова уточнила, що, згідно з чинним українським законодавством, відповідні документи направлено за офіційними місцями служби підозрюваних.
Як повідомляв УНІАН, 25 листопада в Керченській протоці кораблі РФ обстріляли і захопили українські катери «Бердянськ», «Нікополь», а також рейдовий буксир «Яни Капу», які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя.
За даними української сторони, на захоплених суднах перебували 23 моряки, шістьох з них поранено.