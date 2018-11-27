З'явилися фото російських військових, які напали на українські кораблі поблизу Керченської протоки

Російські військові підло напали й поранили українських моряків.

У мережі показали фотографії двох російських військовослужбовців, які 25 листопада атакували українських кораблі поблизу Керченської протоки, відкривши вогонь й захопивши три судна.

Інформація про капітанів кораблів ФСБ РФ опублікована на волонтерському сайті "Миротворець".

"Першим до бази навічно записаний капітан 3 рангу Андрій Шпіцин, який віддав наказ йти на таран та стріляти в наших воїнів. Другий - командир плавзасобу ФСБ "Дон" Олексій Шатохін, який також брав участь у піратському нападі на Україну", - пише на своїй сторінці у Facebook нардеп Антон Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двох катерах "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь.

У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь була проінформована російська сторона у відповідності з міжнародними нормами в цілях забезпечення безпеки судноплавства.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь.

У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано російську сторону відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого він зазнав пошкоджень. Крім того, під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформацію про можливість проходження через протоку. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили у полон.

Верховна Рада 26 листопада ухвалила закон про затвердження указу президента «Про введення воєнного стану в Україні» терміном 30 діб на територіях низки областей, розташованих уздовж російського кордону та придністровської ділянки українсько-молдовського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.

Також 26 листопада ФСБ РФ оприлюднила відео так званих «свідчень» захоплених у полон українських військовослужбовців. Член екіпажу військового катеру «Нікополь» Андрій Драч на відео заявив, що українські кораблі зайшли в «територіальні води Росії». Командир однієї з військових частин ВМС Володимир Лісовий на відео говорить про те, що «свідомо ігнорував» запити з боку РФ та усвідомлював, що «дії українських суден чинять провокацію».