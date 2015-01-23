На Донеччині затримали 7 членів банди «руська православна армія ДНР»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Як йдеться в повідомленні, у ході досудового розслідування встановлено, що 7 мешканців Донецької області у камуфляжній формі, з масками на обличчях та озброєні автоматичною вогнепальною зброєю, скоювали розбійні напади на приватних підприємців та пересічних громадян.

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«З липня по грудень 2014 року вказані громадяни України вчинили дев’ять нападів на АЗС, магазини та приватні будівлі. Усі розбої скоєні з метою заволодіння грошима та коштовними предметами. Потерпілих, на яких скоєні напади, піддавали жорсткому катуванню», - поінформували в прокуратурі, додавши, що «перелік злочинів ще не остаточний. При проведені досудового слідства встановлюються нові факти злочинів цієї групи осіб».

Наразі всі фігуранти банди затримані та перебувають під вартою. У ході обшуків були вилучені автомат АК-74, пістолет ПМ, гранати, чисельні набої до вогнепальної зброї та камуфляжна форма з нашивками «Руської православної армії», йдеться в повідомленні.

Досудове слідство триває.