СБУ за добу затримала 12 поплічників терористів
За добу Служба безпеки України затримала 12 поплічників терористів.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
«Лише за останні години поблизу міст Волноваха, Артемівськ, Лисичанськ оперативні групи контррозвідки СБУ провели успішні спецоперації із затримання та знешкодження 5 членів підпільних інформаторських мереж. Зловмисники збирали та передавали терористам «ДНР» розвіддані для проведення артилерійських обстрілів по позиціях сил АТО та населених пунктах поблизу них», - йдеться в повідомленні.
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За даними СБУ, один із затриманих – колишній десантник, власноручно малював топографічні карти з позначками об’єктів для артилерійських вогневих ударів по силах АТО. Затриманий зізнався, що він був на зв’язку з терористкою «Багірою» та збирав для неї відомості про місця розташування, чисельність, маршрути переміщення українських військ.
Інший зловмисник – «телефонний інформатор», по кілька разів на день передавав розвіддані засобами зв’язку до терористичного штабу «ДНР».
Ще троє посібників терористів «ЛНР» були затримані у різних населених пунктах, звідки вони передавали координати та коригували обстріли селищ Золоте та Кримське Луганської області, повідомили в СБУ.
Тривають оперативно-слідчі дії.