"Слава Богу, що живий": батьки полонених українських моряків розповіли про свавілля РФ (відео)

Батьки полонених українських моряків називають суд над ними незаконними, а дії росіян – піратством.

Родичі захоплених у полон українських моряків чекають вдома, вірять у допомогу держави, називають суд над своїми синами незаконними, а дії росіян – піратством. Разом з тим їм не вистачає інформації про долю своїх дорогих.

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Третю добу не знаходиться собі місця від хвилювання Марина Вербицька - дівчина 19-річного Андрія Ейдера. Він наймолодший серед моряків, які захоплені росіянами. Марина з Андрієм познайомилися, коли він ще вчився в училищі. Лише чотири місяці тому він підписав контракт і пішов служити матросом на малий броньований артилерійський катер "Бердянськ". Марина проводжала коханого в море, обіцяла чекати і просила берегти себе. "У мене відразу таке передчуття було. Жахливо себе почуваю", - плаче дівчина.

Почувалася недобре і мати Андрія. Про те, що син на захопленому росіянами судні, їй повідомив батько Андрія. "Найскладніше було перебувати в невіданні, що з ним, де він. Дві доби. Слава Богу, що живий", - не стримує сліз Вікторія Ейдер.

Нагадаємо, підконтрольний РФ Київський райсуд окупованого Сімферополя провів судові засідання з обрання запобіжного заходу для захоплених ФСБ українських моряків. Заарештовано 12 осіб.

25 листопада російська сторона здійснила напад на судна ВМС ЗСУ в Керченській протоці і захопила два українських військових катери і буксир разом з екіпажами. За наявними даними, в російському полоні утримуються 24 українських моряка.