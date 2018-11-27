В окупованій Керчі заарештували трьох поранених росіянами українських моряків
Підконтрольний російським окупантам Керченський міський суд заарештував на два місяці трьох українських моряків, які були поранені під час нападу ФСБ на судна ВМС ЗСУ в Керченській протоці.
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Про це у Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк. За його словами, українців заарештували на два місяці.
«Андрій Артеменко, Андрій Ейдер та Василь Сорока були поранені під час обстрілу, утримувались в лікарні, Ейдер був прооперований. Незалежних адвокатів до них не допустили. Суд заарештував їх до 25 січня 2019 року», – зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні підконтрольний РФ Київський райсуд окупованого Сімферополя провів судові засідання з обрання запобіжних заходів для захоплених ФСБ українських моряків. Заарештовано 12 осіб.
25 листопада російська сторона здійснила напад на судна ВМС ЗСУ в Керченській протоці і захопила два українських військових катери та буксир разом з екіпажами. За наявними даними, в російському полоні утримуються 24 українських моряки.