В окупованій Керчі заарештували трьох поранених росіянами українських моряків

Українців заарештували на два місяці - до 25 січня 2019 року.

Підконтрольний російським окупантам Керченський міський суд заарештував на два місяці трьох українських моряків, які були поранені під час нападу ФСБ на судна ВМС ЗСУ в Керченській протоці.

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Про це у Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк. За його словами, українців заарештували на два місяці.

«Андрій Артеменко, Андрій Ейдер та Василь Сорока були поранені під час обстрілу, утримувались в лікарні, Ейдер був прооперований. Незалежних адвокатів до них не допустили. Суд заарештував їх до 25 січня 2019 року», – зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні підконтрольний РФ Київський райсуд окупованого Сімферополя провів судові засідання з обрання запобіжних заходів для захоплених ФСБ українських моряків. Заарештовано 12 осіб.

25 листопада російська сторона здійснила напад на судна ВМС ЗСУ в Керченській протоці і захопила два українських військових катери та буксир разом з екіпажами. За наявними даними, в російському полоні утримуються 24 українських моряки.