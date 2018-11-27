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В окупованій Керчі заарештували трьох поранених росіянами українських моряків

20:58, 27 листопада 2018
Політика
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В окупованому Криму заарештували трьох поранених українських моряків / REUTERS

Підконтрольний російським окупантам Керченський міський суд заарештував на два місяці трьох українських моряків, які були поранені під час нападу ФСБ на судна ВМС ЗСУ в Керченській протоці.

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Про це у Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк. За його словами, українців заарештували на два місяці.

«Андрій Артеменко, Андрій Ейдер та Василь Сорока були поранені під час обстрілу, утримувались в лікарні, Ейдер був прооперований. Незалежних адвокатів до них не допустили. Суд заарештував їх до 25 січня 2019 року», – зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні підконтрольний РФ Київський райсуд окупованого Сімферополя провів судові засідання з обрання запобіжних заходів для захоплених ФСБ українських моряків. Заарештовано 12 осіб.

25 листопада російська сторона здійснила напад на судна ВМС ЗСУ в Керченській протоці і захопила два українських військових катери та буксир разом з екіпажами. За наявними даними, в російському полоні утримуються 24 українських моряки.

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Теги: #моряки#Россия#Крым