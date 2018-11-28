У НАТО закликала Росію негайно звільнити захоплених українських моряків

В Альянсі наголосили, що немає виправдання застосування Росією сили проти українських човнів.

Північноатлантична рада, яка є найвищим політичним органом, що ухвалює рішення в Організації північноатлантичного договору (НАТО), закликала Росію негайно звільнити захоплених українських моряків та судна. Про це йдеться у заяві на сайті Альянсу.

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"Беручи до уваги застосування військової сили Росією проти України поблизу Азовського моря і Керченської протоки, союзники НАТО закликають Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів та зробити можливою свободу судноплавства. Немає виправдання застосуванню Росією сили проти українських суден та службовців військово-морських сил. Ми закликаємо Росію звільнити українських моряків та судна, які вона захопила, без зволікань", - наголошується у заяві.

Також Північноатлантична рада НАТО закликала до спокою та стриманості.

"Ми підтверджуємо нашу повну підтримку суверенітету і територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та територіальних вод. Ми рішуче засуджуємо незаконну і протиправну анексію Росією Криму, яку ми не визнаємо і не будемо визнавати. Спорудження Росією і часткове відкриття мосту через Керченську протоку являє собою ще одне порушення суверенітету і територіальної цілісності України", - заявляють в Альянсі.

Також сказано, що НАТО висловлює підтримку України та продовжить надавати політичну і практичну допомогу країні в рамках поточної взаємодії. "НАТО продовжить слідкувати за ситуацією", - йдеться у заяві.