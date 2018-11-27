У Бердянську та Маріуполі значно посилили охорону через загрозу їхнього захоплення Росією

Прикордонники тільки за останню добу нарахували в Азовському морі шість російських сторожовиків.

Після нападу Росії на українські судна в Маріуполі значно посилили патрулювання акваторії. Прикордонники тільки за останню добу нарахували в Азовському морі шість російських сторожовиків.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Сьогодні частина українських кораблів повернулася, щоб поповнити запаси їжі і пального перед наступним виходом у море.

Також повідомляється, що всі підрозділи ООС приведені в повну бойову готовність. Сьогодні на узбережжі Азовського моря хотіли провести військові навчання, але через сильний туман їх тимчасово скасували. Кордон під контролем. Посилені патрулі прикордонників.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними, є явна загроза вторгнення і захоплення Росією до українських міст - Маріуполя і Бердянська.