Підрозділи ДПСУ на адмінкордоні з Кримом привели до бойової готовності

Прикордонники при цьому наголосили, що «права і свободи громадян України обмежувати не будуть».

Пункти пропуску на адміністративному кордоні з анексованим Кримом працюють із посиленими заходами безпеки, підрозділи прикордонної служби переведено у режим бойової готовності.

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Про це повідомляє «Радіо Свобода». Як повідомив журналістам помічник начальника Азово-Чорноморського регіонального управління з питань взаємодії із ЗМІ Держприкордонслужби України Максим Сорока, наразі на адмінкордоні з Кримом пропуск громадян здійснюється через пункти «Каланчак», «Чаплинка», «Чонгар».

«Зараз всі підрозділи Азово-Чорноморського регіонального управління перебувають у бойовій готовності. Це, окрім безпосередньо регіонального управління, Херсонський і Бердянський прикордонні загони. Проведені заходи посилення по всіх напрямах. Особлива увага при цьому зосереджена на режимі в місцях постійної дислокації підрозділів, контрольних пунктах в’їзду-виїзду, організації безпеки громадян, які перетинають адмінкордон, а також усього персоналу», – зазначив він.

У ДПСУ наголосили, що при цьому «права і свободи громадян України обмежувати не будуть».

Раніше повідомлялось, що в Одеській області у зв'язку з введенням воєнного стану приводять у бойову готовність протиповітряну оборону.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану у низці областей України на 30 днів.

Воєнний стан введено у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії з 14.00 26 листопада по 14.00 26 грудня 2018 року.