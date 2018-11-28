Воєнний стан в Одесі: протиповітряну оборону приводять у бойову готовність

Введення воєнного стану в Одеській області має бути мінімально помітним і не передбачатиме жодних обмежень прав і свобод громадян.

В Одеській області у зв'язку з введенням воєнного стану приводять у бойову готовність протиповітряну оборону.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської обласної державної адміністрації з посиланням на голову ОДА Максима Степанова.

За його словами, є певний перелік дій, який передбачений воєнним станом.

«Серед них - посилимо заходи з інформаційної та кібербезпеки. Приводимо у режим готовності протиповітряну оборону. Прикордонники посилять охорону державного кордону. Можу запевнити жителів, що зроблю все можливе, щоб вони продовжували жити своїм звичайним життям», - підкреслив Степанов.

Відзначається, що введення воєнного стану в Одеській області має бути мінімально помітним і не передбачатиме жодних обмежень прав і свобод громадян.

Степанов підкреслив, що відповідний указ президента України не передбачає жодного обмеження прав і свобод громадян.

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«Якщо не буде відкритого вторгнення Російської Федерації, жодного обмеження громадянських прав не відбудеться. Підстав для паніки немає», - зазначив голова ОДА.

Також очільник області закликав не поширювати неперевірену інформацію, зокрема, про конфіскацію майна, примусової трудової повинності або поселення військових до квартир цивільних осіб.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану у низці областей України на 30 днів.

Воєнний стан введено у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії з 14.00 26 листопада по 14.00 26 грудня 2018 року.