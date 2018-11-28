На передовій з’явився надсучасний безпілотник (фото)

За словами військового, новий безпілотник вкрай важко виявити.

У зв’язку з новим витоком російської агресії та загрозою вторгнення, надсучасний безпілотник випробували бійці одного зі спецпідрозділів. Розробка настільки нова, що ще не має назви. Винахід українським військовим передала одна з країн-партнерів.

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Про це повідомляють волонтери фонду "Повернись живим". «Ця «пташка» унікальна. Вона може підіймати додаткове навантаження до 15 кг та здійснювати з ним до 20 годин безперервного польоту. Розмах крил безпілотника – 8,5 м, довжина – 4 м. Коптер обладнаний денною камерою Full HD з 30-кратним зумом та тепловізійною камерою нічного бачення, які можуть виявляти цілі на великій дальності», - розповів один зі спецпризначенців.

За словами військового, новий безпілотник вкрай важко виявити. Коптер обладнаний системою збору даних, яка може передавати інформацію у режимі реального часу одразу декільком групам.

З міркувань безпеки, волонтери не можуть опублікувати фото коптера у денному світлі. На знімку нижче «пташку» вночі випробовують у зоні проведення ООС.