Захоплених у полон моряків "судили" в Криму зрадники держави (відео)

Всі вони після анексії Криму порушили присягу судді і перейшли на службу до окупантів.

Так звані запобіжні заходи захопленим у полон українським морякам у Криму символічно обирали зрадники. Це Віктор Можелянський, Андрій Долгополов і Михайло Білоусов.

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Всі вони після анексії Криму порушили присягу судді і перейшли на службу до окупантів.

Показово, що справа наших моряків – не перша сумнівна в службовому списку зрадників. До цього вони обирали запобіжний захід і судили українців і кримських татар, і в більшості випадків визнавали корінних кримчан винними в надуманах злочинах, а політв'язні опинялися за ґратами або під умовним арештом.

Як повідомлялося, будівлю суду в Сімферополі охороняли сотні російських силовиків, всередину не пускали нікого, крім пропагандистів із кремлівських телеканалів. Для десятків кримських татар, які прийшли підтримати полонених, двері були закриті.